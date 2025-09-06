Bodrum'da Yaya Kazası: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutreis yönüne giden otomobil, Gümbet Kavşağı ile Jandarma Kavşağı arasında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır şekilde yaralanan ve olay yerinde kalbi durduğu öğrenilen 25 yaşındaki Selim Erdoğan Çite'ye 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerince kalbi yeniden çalıştırılan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selim Erdoğan Çite, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA