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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Ordu’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinin bulunmadığı noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Demir'e (72), T. M.'nin kullandığı 52 ADS 484 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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