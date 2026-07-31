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Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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İzmir’de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Yalçın Selvi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Yalçın Selvi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Eren Yalçın Selvi'ye, seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Selvi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cenazesi Kayseri'de toprağa verilecek

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, araç sürücüsü hakkında adli işlem başlattı. Eren Yalçın Selvi'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Genç öğrencinin yarın memleketi Kayseri'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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