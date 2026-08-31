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Gölbaşı'nda motosiklet-otomobil çarpışması: 1 ağır yaralı

Gölbaşı'nda motosiklet-otomobil çarpışması: 1 ağır yaralı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Tecirli köyü yol kavşağında Özgür Ö. (28) idaresindeki 02 AGB 450 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özgür Ö., ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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