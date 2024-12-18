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Otomobilin Çarptığı Köpek İtfaiye Kurtardı

Otomobilin Çarptığı Köpek İtfaiye Kurtardı
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Van'ın Tuşba ilçesinde, bir otomobilin çarptığı sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Köpek, tedavi edilmek üzere hayvan sağlık merkezine götürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, sıkıştığı tampon ile alt panjur kısmından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi ışıklarında meydana geldi. Seyir halinde olan 65 ACL 965 plakalı otomobil, gece saatlerinde aniden yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Araçtan inen sürücü, köpeğin otomobilin tampon ile alt panjur arasında sıkıştığını gördü. Kendi imkanları ile köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayan sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri daha fazla zarar görmeden köpeği sıkıştığı yerden çıkartmak için büyük çaba harcadı. Köpek, uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. Köpek, itfaiye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hayvan sağlık merkezine götürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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