Otomobilin çarptığı 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 8 aylık hamile kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kadının bebeğinin sezaryen ile alındığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 42 GDY 10 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Aynur Çetin'e çarptı. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Çetin, çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Anne karnındaki bebeğin sezaryen ile alınarak hayatta kalması sağlanırken, anne Aynur Çetin ise yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası araç sürücüsü Murat K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA