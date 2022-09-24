Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki kayıp otizmli çocuk hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da ailesinin kayıp ihbarı verdiği 5 yaşındaki otizmli çocuk M.E.D., otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Z.K. idaresindeki 06 CSD 553 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan M.E.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük çocuğun üzerinden aynı yönde ilerleyen A.U. yönetimindeki 14 EK 707 plakalı otomobil geçti. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede M.E.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Ailesi kayıp ihbarında bulunmuş

Kazada hayatını kaybeden M.E.D.'nin otizmli olduğu ve ailesiyle yaşadığı merkeze bağlı Ahmetler köyünde olaydan 1 saat önce hakkında kayıp ihbarı verildiği öğrenildi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Kazaya karışan sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.