Otomobilin çarptığı 21 aylık bebek hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bayram günü yas gününe dönüştü. Kırsal Üçtepe Mahallesi'nde ailesinin bayram ziyaretine götürdüğü 21 aylık bebeğe otomobil çarptı.

21 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre; otomobilden inerek arka tarafa doğru geçen 21 aylık Celal Aydemir'e sürücüsünün manevra yaptığı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Celal bebek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal bebek burada doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Celal bebeğin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Üçtepe Mahallesi'nde aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.