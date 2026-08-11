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Yaya geçidinde otomobil 2 yayaya çarptı

Yaya geçidinde otomobil 2 yayaya çarptı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir otomobil yaya geçidinden geçen 2 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücünün alkolsüz olduğu belirlendi ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Kaza, Ereğli-Zonguldak kara yolu Devrek Yolu Caddesi üzerinde, Erdemir lojmanları yol ayrımındaki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.V. idaresindeki 06 FCZ 290 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Ş.Ç. ile 9 yaşındaki M.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 2 kişi için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü H.V.'nin yapılan alkol kontrolünde 0 promil alkollü olduğu belirlenirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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