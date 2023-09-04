Otomobilin çarptığı 2 kadın yola savruldu

Denizli'de karşıdan karşıya geçmek orta bekleyen 2 kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Vücutlarında kırıklar oluşan kadınlar, başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Kıbrısşehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; karşıdan karşıya geçmek için yolu ikiye bölen şerit çizgisi üzerinde bekleyen 2 kadın yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen iki, yola savruldu. Ellerindeki Pazar arabasıyla birlikte yola savrulan kadınlar, başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazazedelerin yardımına hemen vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kadınlarda kırıklar oluşurken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarptığı kadınların yola savrulduğu ve birisinin başka bir otomobil altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ