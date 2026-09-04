Adıyaman'da Otomobil Çarpan 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Zey Caddesi üzerinde Tülay K. idaresindeki 02 HC 251 plakalı otomobil, yaya olarak yolda bulunan 10 yaşındaki Abuzer Yasin D.'ye çarptı. Kazada çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı