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Adıyaman'da Otomobil Çarpan 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da Otomobil Çarpan 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Adıyaman'ın Kayalık Mahallesi Zey Caddesi'nde Tülay K. yönetimindeki 02 HC 251 plakalı otomobil, yaya olarak yolda bulunan 10 yaşındaki Abuzer Yasin D.'ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Zey Caddesi üzerinde Tülay K. idaresindeki 02 HC 251 plakalı otomobil, yaya olarak yolda bulunan 10 yaşındaki Abuzer Yasin D.'ye çarptı. Kazada çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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