Haberler

Depremzede Salih'in motosikleti çalındı

Depremzede Salih'in motosikleti çalındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da depremde kolunu ve ailesini kaybeden 18 yaşındaki Salih Ersöz'e hediye edilen motosiklet, güvenlik kamerasına yansıyan profesyonel bir operasyonla iki çocuk tarafından çalındı. Mahalle sakinleri motosikletin bulunmasını istiyor.

Hatay'da depremde kolunu ve ailesini kaybeden 18 yaşındaki Salih Ersöz'e çevresindekilerin destekleriyle alınan motosiklet çocuk hırsızlar tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkta, çocuk hırsızların profesyonelliğiyse pes dedirtti.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depremlerinde ailesini ve bir kolunu kaybeden Salih Ersöz, yaşadığı büyük kayıpların ardından hayatını yeniden kurmaya çalıştı. Günlük yaşamında ulaşımını sağlamak amacıyla çevresindekilerin yardımıyla motosiklet satın alınan Ersöz'ın motosikleti park ettiği kafenin önünden çalındı. Çocuk oldukları görülen 2 hırsızın profesyonelce motosikleti çaldığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir çocuğun pusuya yattığı ve diğer çocuğun park halindeki motosikletin arkasında pusuya yatarak motosikleti çaldığı görüldü.

"Tek vasıtası derme çatma bir motordu, bir an önce bulunmasını istiyoruz"

Yaşanan talihsiz olaya tanıklık eden ve Salih Ersöz'e destek olan mahalle sakinlerinden Mehmet Can Bekler, "Arkadaşımız depremzededir. Depremde kolunu ve ailesini kaybetti. Akşam saatlerinde kafede otururken talihsiz bir olayla karşı karşıya geldik. Görüntülerde de görüldüğü gibi küçük bir çocuk gelip etrafa bakarak motoru alıp götürüyor. Çocuğun bu işi yapmasına da ayrıca üzüldük. Arkadaşımızın binek olarak tek bir motoru vardı, o da derme çatma bir motordu. Onunla sağa sola gidip ihtiyaçlarını karşılıyordu, bizler yardım edip o şekilde almıştık. Şimdi o da gitti. Ne yapacağını bilmiyor, bizler de bilmiyoruz. Motosikletimizin bir an önce bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

Polis ekiplerinin motosikletin bulunması ve şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin
Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum

Hamaney'den savaşı yeniden başlatacak açıklama: Hepsini yasaklıyorum
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil
İstanbul'da işe gidenleri taşıyan servis devrildi: 15 yaralı

Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu

Aboubakar yeniden Türkiye'de! Gollerini artık orada atacak
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi

Kaydırağı ateşe verdiler! Savunmaları daha skandal