Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi - Haberler

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Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi Bursa'da motosiklet sürücüsü otomobilin altına girdi Bursa'da kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü otomobilin altına girdi.

Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi

Bursa'da motosiklet sürücüsü otomobilin altına girdi

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü otomobilin altına girdi. Yaralı sürücü vatandaşlar tarafından çekildi.

Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesi Demirtaş yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü kayarak otomobilin altına girdi. Yaralı sürücüyü ilk çevredeki vatandaşlar sıkıştığı yerden çıkartırken, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker - 3. Sayfa

Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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