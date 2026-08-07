Antalya'da Yeşil Işık Karışıklığı Kaza Getirdi

Antalya'da kırmızı ışıkta beklerken refüjdeki yeşil ışığın kendisine yandığı düşünerek hareket eden araca çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü devrilerek yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun-Otogar Kavşağı alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Emre S.'nin kullandığı 34 HUK 897 plakalı motosiklet, bir anda yola çıkan Mustafa G.A.'nın kullandığı Danimarka plakalı CN 74576 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mustafa G. A., trafik polislerine kırmızı ışıkta beklerken refüjde yeşile dönen ışığın kendisine yandığını sanarak hareket ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı