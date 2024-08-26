Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı! Dehşet anları kamerada

Korkunç kaza Çin'deki bir anayolda dün meydana geldi. Güvenlik şeridinden son sürat ilerleyen bir motosiklet sürücüsü anayoldan bir anda sağa dönen bir aracı fark edince durmaya çalıştı.

SÜRÜCÜ DİRİ DİRİ YANDI

Frene basan motosikletli bir türlü duramayınca resmen motorla birlikte uçtu. Araça arkadan çarpan motoisklet sürücüsü feci şekilde can verirken, dehşete düşüren görüntüler mobese kameralarına böyle yansıdı...