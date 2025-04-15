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Otomobile 8 Göçmen Sığdıran Şahıs Tutuklandı

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Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 8 göçmen tespit edildi. Araç sürücüsü R.K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobile 8 göçmen sığdıran şahıs tutuklandı

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilden 8 göçmen çıktı. Konuyla ilgili araç sürücüsü adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 11 Nisan tarihinde Antakya Ekinci Kavşağı'nda durdurulan otomobil içerisinde yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 8 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi R.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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