Otomobilden Korkan Çocuklar Kaldırıma Atlarken Yaralandı
Düzce'de yolu geçmeye çalışan iki çocuk, yaklaşan otomobili görünce panikleyerek kaldırıma atlamaya çalıştı. Düşerek yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gelen otomobilden korktular kaldırıma atlarken yaralandılar
DÜZCE - Düzce'de yolu karşıdan karşıya geçen 2 çocuk gelen otomobilin kendilerine çarpacağını düşünerek hızlanınca düşüp yaralandılar.
Kaza Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye kalkan A. A. ve M.Y.Ö., isimli çocuklar geçitte ilerlerken üzerlerine otomobil geldiğini görünce kaldırıma atlamaya çalışırken, düşerek yaralandı. Yaralananlar için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa