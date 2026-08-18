Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve haplarla yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 40 gram uyuşturucu madde, 7 adet sentetik ecza maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı