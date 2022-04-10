D-100'de ilginç anlar! Arka koltuktaki yolcu, şoförü bastonuyla böyle dövdü - Haberler

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D-100'de ilginç anlar! Arka koltuktaki yolcu, şoförü bastonuyla böyle dövdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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D-100'de ilginç anlar! Arka koltuktaki yolcu, şoförü bastonuyla böyle dövdü

Maltepe D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilde sürücü ile arka koltukta oturan yolcu arasında tartışma çıktı. Arka koltuktaki yolcu, sürücüye bastonla vururken, yaşanan arbedede aracın sağa sola yalpalamaya başladığı görüldü. Hem kendi canlarını hem de trafiktekileri tehlikeye atan sürücü ile yolcunun kavgası kameraya yansıdı.

Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde meydana gelen olayda Kartal istikametine giden otomobildeki sürücü ile arka koltukta oturan yolcu tartışmaya başladı. Sürücü bir yandan aracı kullanırken diğer yandan da tartışmaya devam etti.

ELİNDEKİ BASTONLA SÜRÜCÜYE VURDU

Arka koltukta oturan kişi bir anda elindeki bastonla direksiyon başındaki sürücünün kafasına vurdu. Sürücünün de karşılık vermesi ve kendini korumaya çalışması nedeniyle araç, sağa sola yalpalamaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücü, direksiyon hakimiyetini ara ara kaybedince hem kendi canlarını hem de trafiktekileri tehlikeye attılar. Yaşanan kavga anı arkadan gelen araçtakilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu, Tragger, kavga, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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