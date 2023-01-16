Trabzon'da kanlı infaz! Otoparkta öldürülen kişi çete lideri çıktı

Trabzon'da 65 yaşındaki Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze, geldiği otoparkta Bulgaristan plakalı otomobilden inen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren iki şahıs Samsun'da yakalanırken, polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı araştırmada öldürülen Revaz Lordkipanidze'in 'Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu öğrenildi.

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde bir siteye ait otoparka otomobili ile gelen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65), Bulgaristan plakalı otomobilden inen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Lordkipanidze yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAMSUN'DA YAKALANDILAR

Gürcistan vatandaşı Lordkipanidze'yi öldüren şahıs Bulgaristan plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kaçan şahsın şehir dışına çıkabileceğini de değerlendiren polis ekiplerince çevre illerdeki güvenlik güçlerine de haber verildi. Polis ekiplerinin sıra süredeki çalışması sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen yabancı uyruklu R.M. ve N.M. isimli şahıslar Samsun'da yakalandı. Yakalanan şahıslar Trabzon'a gönderilirken, şahısların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN ÇETE LİDERİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze'nin (65) 'Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu ve saldırıyı gerçekleştirenlerin ise saldırı öncesi Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları ortaya çıktı.