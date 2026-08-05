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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 100 Gram Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 100 Gram Ele Geçirildi, 1 Tutuklama
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Afyonkarahisar'da polis ekiplerince kent girişinde yapılan denetimde durdurulan bir otomobilde 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.S. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da durdurulan otomobilde 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili E.S. isimli şahıs gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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