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Otomobil yoldan çıktı, refüjde ters döndü: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil yoldan çıktı, refüjde ters döndü: 3 yaralı

Zonguldak-Ereğli karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak orta refüje çarparak ters döndü.

Zonguldak- Ereğli karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak orta refüje çarparak ters döndü. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak- Ereğli arası karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Ali A. idaresindeki 67 YA 790 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile yolcu olarak bulunan eşi Yadiker ile oğlu H.Y.A. için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri kısa sürede kaza yerine gelerek yaralıları otomobilden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli Ereğli 3. Sayfa Haberler

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