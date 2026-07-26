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Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin kavşakta kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin kavşakta kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.C.U. idaresindeki 26 ANU 103 plakalı motosiklet ile A.H. kontrolündeki 26 EC 565 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan sürücü Y.C.U. ile motosiklette artçı olarak bulunan M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün yakını olduğu anlaşılan bir şahsın polisle tartışması sonrasında ekip otosuna bindirildiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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