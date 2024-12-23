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Otomobil ve Minibüsün Çarpıştığı Kaza: Genç Sürücü 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Otomobil ve Minibüsün Çarpıştığı Kaza: Genç Sürücü 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç otomobil sürücüsü, hastanede 9 gün süren mücadelesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile açık kasa minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü genç, kazadan sonra kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Sumbas karayolu üzeri kuzey çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Cömert yönetimindeki 01 AFC 200 plakalı otomobil, çevre yolu üzerindeki kavşakta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen açık kasa transit model minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil şoförü, Mehmet Cömert, ağır yaralı şekilde otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Cömert burada yapılan müdahalenin ardından, hayati tehlike kaydıyla önce Osmaniye'ye ardından da Gaziantep'te ki bir hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı Mehmet Cömert yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavisinin 9'ncu gününde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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