Otomobil Üst Geçit Ayağına Çarptı: 2 Yaralı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin üst geçit ayağına çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Otomobil üst geçit ayağına çarptı: 2 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilin üst geçit ayağına çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ümitköy'de meydana gelen olayda bir otomobil üst geçit ayağına çarptı. Kaza sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa