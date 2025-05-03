Otomobil Üst Geçit Ayağına Çarptı: 2 Yaralı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin üst geçit ayağına çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Otomobil üst geçit ayağına çarptı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilin üst geçit ayağına çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümitköy'de meydana gelen olayda bir otomobil üst geçit ayağına çarptı. Kaza sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa
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