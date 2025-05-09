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Otomobil Tırın Altına Girdi: 2 Ölü

Otomobil Tırın Altına Girdi: 2 Ölü
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Mersin'in Silifke ilçesinde, park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi.

Otomobil, park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarparak altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesinin tatil bölgesi Susanoğlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, park halindeki 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarpıp altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerini sevk etti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobilde bulunan 2 kişinin sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine jandarma ekipleri tedbir alırken, itfaiye ise hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışanların cenazesi çıkarılarak hastane morguna gönderildi. Ölenlerin kimlik tespitleri sürerken otomobil de vinç yardımı ile tırın altından çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - 3.Sayfa
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