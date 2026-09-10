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Otomobil takla attı, motoru yola fırladı: 2 yaralı

Otomobil takla attı, motoru yola fırladı: 2 yaralı
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Antalya’da kontrolden çıkarak ana bulvardan yan yola savrulan otomobil, takla atıp ağacı devirdi.

Antalya'da kontrolden çıkarak ana bulvardan yan yola savrulan otomobil, takla atıp ağacı devirdi. Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden koparak yola fırlarken, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. (22) idaresindeki 07 AFU 177 plakalı Volkswagen marka otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Ana bulvardan yan yola savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki ağacı devirdi. Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak dışarı fırladı.

Ortalık savaş alanına döndüğü kazada otomobilin parçaları çevreye savrulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşarak yaralılara müdahale etti.

Kazada sürücü B.Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede ekipler tarafından güvenlik önlemi alınırken, yola ve çevreye savrulan otomobil parçaları dikkat çekti. Kazada otomobilden koparak dışarı fırlayan motorun da araçtan ayrı bir noktada kaldığı görüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil ve çevreye savrulan parçaları ekiplerin çalışmasının ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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