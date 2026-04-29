Otomobil takla attı; 4 yaralı

Erzurum-Pasinler karayolu üzerindeki Özdemir Dinlenme Parkı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzurum istikametinden seyir halinde olan bir araç ile kavşaktan ana yola çıkan otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri takla atarak ters döndü.

Edinilen bilgilere göre, R.K. yönetimindeki 25 AAN 463 plakalı hafif ticari araç, D.Y. idaresindeki 25 LY 481 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan E.K., E.A.K. ve S.T. yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan bir kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Erzurum'dan Pasinler yönüne giden karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anın çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi. Kazaya ilişkin görüntülerin incelemeye alındığı öğrenildi. - ERZURUM

Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk Tedesco'ya verdi veriştirdi

Açtı ağzını yumdu gözünü! Taraftarın sevgilisine demediği kalmadı

Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz

Böyle bir maç 100 yılda bir gelir: İyi ki elenmişiz
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk Tedesco'ya verdi veriştirdi

Açtı ağzını yumdu gözünü! Taraftarın sevgilisine demediği kalmadı

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir