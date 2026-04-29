Otomobil takla attı; 4 yaralı

Erzurum-Pasinler karayolu üzerindeki Özdemir Dinlenme Parkı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzurum istikametinden seyir halinde olan bir araç ile kavşaktan ana yola çıkan otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri takla atarak ters döndü.

Edinilen bilgilere göre, R.K. yönetimindeki 25 AAN 463 plakalı hafif ticari araç, D.Y. idaresindeki 25 LY 481 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan E.K., E.A.K. ve S.T. yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan bir kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Erzurum'dan Pasinler yönüne giden karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anın çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi. Kazaya ilişkin görüntülerin incelemeye alındığı öğrenildi. - ERZURUM

