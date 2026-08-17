Adıyaman'da Takla Atan Otomobilde 2 Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık Köyü yakınlarında Sayim Y., idaresindeki 10 ALR 096 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 5 yaşındaki Mücahit Y., ile Ömer Faruk Y., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı