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Adıyaman'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Adıyaman'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı
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Adıyaman merkez Mersin Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti, araç kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mersin Caddesi üzerinde 02 HN 301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Takla atan otomobil ise yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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