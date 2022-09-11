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Otomobil sulama kanalına çarpıp yan yattı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil sulama kanalına çarpıp yan yattı: 3 yaralı Antalya'da sulama kanalına çarpan otomobil yan yattı, kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil sulama kanalına çarpıp yan yattı: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'da sulama kanalına çarpan otomobil yan yattı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Bogazkent Mahallesi, Ahmediye Mevkiinde sabah saat 07: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Er'in kullandığı 07 AUV 013 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle devrilerek ters döndü. Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü Er ile isimleri belirlenemeyen iki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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