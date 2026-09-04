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Aydın'da Otomobil Şarampole Uçtu: Sürücü Kazayı Yara Almadan Atlattı

Aydın'da Otomobil Şarampole Uçtu: Sürücü Kazayı Yara Almadan Atlattı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobil şarampole uçarken, kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Kaza, Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACJ 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazıyı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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