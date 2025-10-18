Haberler

Yalova'da Trafik Kazası: Yaya Geçidi Tehlikede

Yalova'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptı.

Yalova'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptı. Kaza anında yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 kişinin ölümle burun buruna geldiği anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde seyir halindeki Ö.K. (30) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araca çarptı. Bu sırada bölgede bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 kişi ölümle burun buruna geldi. O anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
