Otomobil Okul Bahçesine Düştü: 1 Yaralı

Otomobil Okul Bahçesine Düştü: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de kontrolden çıkan bir otomobil, 5 metrelik istinat duvarını aşarak bir ilkokul bahçesine düştü. Neyse ki o sırada öğrencilerin derste olması faciayı önledi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Otomobil okul bahçesine uçtu, öğrencilerin derste olması faciayı önledi: 1 yaralı

Otomobil 5 metrelik istinat duvarını aşıp okul bahçesine düştü: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil, 5 metrelik istinat duvarını aşarak okul bahçesine uçtu. Otomobil, kantin ve istinat duvarı arasında dik kalırken, sürücü yaralandı. Öğrencilerin derste olması faciayı önledi.

Kaza, Darıca ilçesi Cami Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 KNF 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak demir bariyerleri aştı ve 5 metrelik istinat duvarından Namık Kemal İlkokulu bahçesine düştü. Otomobil, okul kantini ile istinat duvarı arasında dik şekilde kaldı, sürücü ise yaralandı. O sırada öğrencilerin derste olması ve kimsenin orada bulunmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Hapishanede korkunç cinayet: Mahkumlar, cinsel taciz suçlusu arkadaşlarını öldürdü

Mahkumlar, cinsel taciz suçlusu arkadaşlarını döverek öldürdü
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.