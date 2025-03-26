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Otomobil Öğrencilerin Arasına Daldı: 2 Yaralı

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Batman'da okul çıkışı öğrencilerin arasına dalan bir otomobil, 2 öğrenciyi yaraladı. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı: 2 yaralı

BATMAN - Batman'da okul çıkışı öğrencilerin arasına dalan otomobil 2 öğrenciyi yaraladı. Olay sonrası sürücü olay yerinden kaçarken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 33 AJT 697 plakalı otomobil, Belde Mahallesi'nde bulunan İMKB Ortaokulu önünde okuldan çıkan öğrencilere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik yansırken sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil Öğrencilerin Arasına Daldı: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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