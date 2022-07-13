Son dakika... Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Malatya'da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, 05.30 sularında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Bayram Salik (34) yönetimindeki 44 AL 943 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yöne ilerleyen B.B. (46) idaresindeki 44 S 5037 plakalı minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada Bayram Salik olay yerinde hayatını kaybederken, E.T. (54) ise yaralandı. Yaralı E.T. kaza sonrası getirildiği Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika... Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.