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Son dakika... Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 05.30 sularında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Bayram Salik (34) yönetimindeki 44 AL 943 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yöne ilerleyen B.B. (46) idaresindeki 44 S 5037 plakalı minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada Bayram Salik olay yerinde hayatını kaybederken, E.T. (54) ise yaralandı.

Yaralı E.T. kaza sonrası getirildiği Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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