Son dakika haberleri... Sinop'ta Otomobil Park Halindeki Minibüse Çarptı: 1 Ölü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Sinop’ta bir otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Otomobilin sürücüsü Furkan Çalışkan’ın (23) yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. MUSTAFA USTA Sinop'ta bir otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Otomobilin sürücüsü Furkan Çalışkan'ın (23) yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Sinop'un Korucuk mevkiinde bugün saat 12: 15'te meydana geldi. Furkan Çalışkan'ın kullandığı 57 ABB 610 plakalı otomobil, Sinop istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halinde bulunan minibüse çarptı. Sürücü Furkan Çalışkan, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Furkan Çalışkan'ın cansız bedeni, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Görüntü dökümü: *Güvenlik kamerası görüntüsü *Detay görüntüler Kaynak: ANKA / 3. Sayfa Furkan Çalışkan Sinop 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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