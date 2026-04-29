Otomobil kanala düştü: 2 yaralı

Hakkari'de kontrolden çıkan otomobilin kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkan araç savrularak kanala düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı