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Düzce'de Kamyona Arkadan Çarpma: Sürücü Yaralandı

Düzce'de Kamyona Arkadan Çarpma: Sürücü Yaralandı
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Düzce'nin Kuzey Çevre Yolu Çamköy TOKİ Kavşağı'nda seyir halindeki bir kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çamköy TOKİ Kavşağı'nda seyreden S.A. idaresindeki 34 GUM 645 plakalı kamyona, aynı yönde ilerleyen A.K.'nin kullandığı 14 AEB 216 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü A.K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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