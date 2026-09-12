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Otomobil kaldırıma çıktı: 3 yaralı

Otomobil kaldırıma çıktı: 3 yaralı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin kaldırıma çıkarak yayalara çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin kaldırıma çıkarak yayalara çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.D. (20) yönetimindeki 02 AGT 647 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada kaldırımda bulunan E.D. (10), H.D. (13) ve B.D. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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