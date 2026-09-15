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Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Besni Çevre Yolu üzerindeki tarihi Kurşunlu Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenikent istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan V.K. idaresindeki 06 VNG 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girerek istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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