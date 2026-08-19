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İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, İsaören Mahallesi yolunda meydana geldi; motosiklet sürücüsünün parmağı koptu ve vücudunda kırıklar oluştu. Yaralı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi, jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. (36) yönetimindeki 16 BCH 720 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ş.G. (30) yönetimindeki 16 BER 005 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü yola savruldu. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde yaralının sol serçe parmağının koptuğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralı sürücü, tedavisinin devamı için ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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