Haberler

Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Güncelleme:
+67 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın Karacabey ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldızı kızdıracak sözler: Halen tatilden dönememiş

Galatasaraylı yıldızı kızdıracak sözler: Halen tatilden dönememişsin
Çiftlikte büyük kayıp! Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu

Çiftlikte büyük kayıp! 24 bini aynı gün telef oldu
Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

Arda'yı açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu

Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım

Türkiye'yi sarsan operasyon! Valilik raporundaki detay gündem yarattı
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti