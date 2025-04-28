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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Dilküşa Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halindeki, sürücüleri öğrenilemeyen 37 ADJ 422 motosiklet ile 37 KF 440 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet park halindeki bir araca çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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