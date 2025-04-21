Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde Mehmet Emin K. idaresindeki 06 EB 2128 plakalı otomobil ile Yağız Ali E. idaresindeki 33 ALK 33 plakalı motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Yağız Ali E. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Eyüp B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN