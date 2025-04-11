Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi Osmanbey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Fatih Y. yönetimindeki 16 BOE 552 plakalı motosiklet, sokaktan çıkan Muhammed S.yönetimindeki 16 MB 9690 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Muhammed U.yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 2 genç kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.