Haberler

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobil ile tescilsiz motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan genç, hastaneye kaldırıldı; jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı tescilsiz motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. (27) idaresindeki 35 BEK 715 plakalı otomobil ile A.D. (16) yönetimindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.D., hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Hamit'ten Tekke'ye: Hayırdır abi?
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

Otlatmak için araziye çıkardı, tüm sürüyü kaybetti
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Meyveyi yiyince huyları değişiyor! İngiltere'den 'sarhoş eşek arısı' uyarısı

Ülke alarma geçti! Sarhoş olup saldırgan hale geliyorlar
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı