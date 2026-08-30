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Isparta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Isparta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı
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Isparta'da Sanayi Mahallesi'ndeki kavşakta otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Minibüsteki yolcular kazayı yara almadan atlattı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'da otomobil ile yolcu minibüsünün kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi 105. Cadde ile 148. Cadde'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ü. yönetimindeki 58 TV 920 plakalı Tofaş marka otomobil ile D.E. idaresindeki 20 AIY 569 plakalı yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 58 TV 920 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Minibüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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