Isparta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Isparta'da otomobil ile yolcu minibüsünün kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi 105. Cadde ile 148. Cadde'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ü. yönetimindeki 58 TV 920 plakalı Tofaş marka otomobil ile D.E. idaresindeki 20 AIY 569 plakalı yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 58 TV 920 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Minibüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı