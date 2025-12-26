Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Karabük Valiliği mevkiinde meydana geldi. Kadir U. (19) yönetimindeki 67 DV 982 plakalı otomobil, Safranbolu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje ardından aynı istikamette seyreden Recep K. (30) idaresindeki 34 GEH 018 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 GEH 018 plakalı araç yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak devrildi.

Kazada Berat K. (18) ile Recep K. (30) ve Mahsum K. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK