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Batman'da Otomobil-Bisiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Batman'da Otomobil-Bisiklet Çarpışması: 1 Yaralı
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Batman'ın Şafak Mahallesi'nde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazada ilk müdahaleyi bir iş yerindeki paramedik yaptı, ardından sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis inceleme başlattı.

Batman'da, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Şafak Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil ile bisiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazanın ardından ilk müdahale, olay yerine yakın bir iş yerinde bulunan paramedik sağlık personeli tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobil ile bisikletin çarpışması ve bisiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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